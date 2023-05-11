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«Ньюкасл» сохраняет интерес к Галлахеру

11 Мая 2023 • 15:17 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
13.05 14:30

«Ньюкасл» по-прежнему рассчитывает заполучить полузащитника «Челси» Конора Галлахера. По информации от The Telegraph, англичанин является одной из приоритетных целей для главного тренера «сорок» Эдди Хау на грядущее лето.

Источник отмечает, что «Челси» будет не против продажи, так как клубу нужны деньги для стабилизации финансовой отчётности во избежание проблем с фэйр-плеем. Напомним, за неполный год команда потратила свыше 600 миллионов евро на трансферы.

«Ньюкасл» опасается, что «Челси» потребует за Галлахера слишком большую сумму. Альтернативой Конору является полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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ЛИДС НЬЮКАСЛ
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