Глен Джонсон назвал игрока, на которого «Ливерпулю» следует потратить крупную сумму

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон хочет видеть в клубе Мэйсона Маунта.

Полузащитник сборной Англии не договорился о новом контракте с «Челси», и «Ливерпуль» уже давно считается главным претендентом на 24-летнего футболиста.

«Это прозвучит глупо, но 70 млн фунтов [около 80 млн евро] за хорошего игрока – не такая уж большая сумма в современном футболе. Конечно, Алексис [Макаллистер] – хороший игрок, но я бы предпочёл, чтобы «Ливерпуль» потратил эти деньги на Маунта. Мэйсон больше подходит команде, и он сразу сможет закрепиться в стартовом составе», – приводит Football London слова Джонсона.