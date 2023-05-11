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Глен Джонсон назвал игрока, на которого «Ливерпулю» следует потратить крупную сумму

11 Мая 2023 • 21:56 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон хочет видеть в клубе Мэйсона Маунта.

Полузащитник сборной Англии не договорился о новом контракте с «Челси», и «Ливерпуль» уже давно считается главным претендентом на 24-летнего футболиста.

«Это прозвучит глупо, но 70 млн фунтов [около 80 млн евро] за хорошего игрока – не такая уж большая сумма в современном футболе. Конечно, Алексис [Макаллистер] – хороший игрок, но я бы предпочёл, чтобы «Ливерпуль» потратил эти деньги на Маунта. Мэйсон больше подходит команде, и он сразу сможет закрепиться в стартовом составе», – приводит Football London слова Джонсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Глен Джонсон Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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