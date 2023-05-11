Канте хочет остаться в «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте высказался о своём будущем в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек согласился перейти летом в «Арсенал», однако будущий главный тренер «синих» Маурисио Почеттино хочет сохранить его в команде.

«Я хочу стать частью нового проекта «Челси», это очень интересный проект. К сожалению, в текущем сезоне я не показываю тот уровень, который должен. Не знаю, где я окажусь летом», — цитирует Канте Sky Sports.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Канте с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года.