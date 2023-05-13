Лэмпард: «Будь я игроком, я бы сейчас хотел бы перейти в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признался, что вновь перешёл бы в лондонский клуб, если бы был сейчас футболистом. Напомним, англичанин выступал за «синих» с 2001 по 2014 год и до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Будь я игроком, я бы сейчас хотел бы перейти в «Челси». Когда я переходил, команда чаще всего финишировала в топ-6 или топ-8. Затем, когда я ушёл, в моей коллекции были почти все возможные клубные трофеи», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

«Челси» в следующем сезоне вряд ли будет выступать в еврокубках. По крайней мере, на Лигу чемпионов и Лигу Европы у «синих» уже нет математических шансов.