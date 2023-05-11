Назван ценник Ковачича, на которого претендует «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич по-прежнему входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Возможный уход хорвата обсуждается в различных источниках уже не первый месяц, и «Манчестер Сити», как принято считать, лидирует в борьбе за игрока. По информации журналиста Пита О’Рурка, «Челси» запросит за Ковачича от 35 до 45 млн евро. Действующий контракт хавбека истекает в следующем году.

Матео Ковачич провёл 35 матчей за «синих» во всех турнирах текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 млн евро.