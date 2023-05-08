«Челси» должен назначить нового тренера на этой неделе, назван фаворит

Лондонский «Челси» на этой неделе должен объявить имя своего нового главного тренера, который начнёт руководить командой с начала следующего сезона. Журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях сообщает, что фаворитом на пост наставника до сих пор остаётся Маурисио Почеттино, с которым руководство «пенсионеров» ведёт продвинутые переговоры.

Напомним, «Челси» сейчас идёт на одиннадцатом месте в Английской премьер-лиге под руководством Фрэнка Лэмпарда, который в начале апреля возглавил команду на временной основе.

Почеттино ранее работал в Англии у руля «Саутгемптона» и «Тоттенхэма», с которым в 2019 году выходил в финале Лиги чемпионов.