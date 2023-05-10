Броя восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Нападающий «Челси» Армандо Броя должен вернуться в строй раньше оговорённого срока. По информации от журналиста Низара Кинселлы, албанец должен принять участие в предсезонной подготовке, которая стартует в начале июля.

Напомним, в начале зимы Броя получил травму крестообразных связок колена, из-за чего выбыл из строя до конца сезона. Армандо удалось показать прогресс в восстановлении, из-за чего албанец имеет хорошие шансы на участие в предсезонной подготовке.

Броя в этом сезоне отметился одним голом за «Челси» в Английской премьер-лиги. Этот мяч был забит в ворота «Вулверхэмптона».