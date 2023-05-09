Почеттино хочет оставить Канте в «Челси»

Маурисио Почеттино в случае назначения в «Челси» хотел бы оставить в команде полузащитника Н’Голо Канте, у которого летом заканчивается контракт. По информации от The Telegraph, аргентинского специалиста привлекает возможность поработать с французским опорником.

Напомним, «Челси» и Канте близки к согласованию нового контракта, который должен быть рассчитан на два сезона с опцией продления ещё на один год. Источник сообщает, что от Почеттино также во многом будет зависеть судьба другого полузащитника – Мэйсона Маунта, которого «Челси» летом может продать в «Ливерпуль».

В последнем туре АПЛ Канте отметился голевой передачей и помог «Челси» обыграть «Борнмут» 3:1.