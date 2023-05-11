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Стерлинг хочет остаться в «Челси»

11 Мая 2023 • 21:37 Комментировать
Челси
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Ноттингем Форест
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13.05 17:00

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг не планирует покидать лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Talk Sport утверждает, что 28-летний футболист хочет остаться в клубе, чтобы поработать под руководством будущего главного тренера «синих» Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист намерен серьезно поработать над составом «Челси» предстоящим летом, 51-летнего тренера не устраивает ряд игроков, поэтому он хотел бы их заменить.  

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал на свой счет четыре ассиста. Контракт Стерлинга с «Челси» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 млн евро.

Почеттино сообщил «Челси» о трансферных планах

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг
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