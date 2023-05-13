«Челси» вряд ли подпишет Райса этим летом

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс вряд ли вернётся в лондонский «Челси», где выступал на уровне академии. По информации от The Telegraph, «синие» в данный момент скептически относятся к трансферу футболиста, который летом будет стоить свыше 100 миллионов евро, несмотря на истекающий через год контракт.

Отмечается, что в данный момент в гонке за капитаном «молотобойцев» лидирует «Арсенал». Конкуренцию «канонирам» всерьёз готов составить «Манчестер Юнайтед», но сам футболист в случае своего ухода хотел бы остаться в Лондоне, что делает «Арсенал» более предпочтительным вариантом.