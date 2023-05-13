«Челси» не станет препятствовать уходу Силвы, если бразилец захочет разорвать контракт

«Челси» согласится отпустить своего центрального защитника Тьяго Силву, если бразилец попросит об этом руководство. Напомним, у футболиста есть контракт с «синими» до конца следующего сезона, но в его услугах резко заинтересовался «Флуминенсе», после чего Тьяго задумался о возвращении в бывший клуб.

Журналист Мэтт Лоу сообщает, что «Челси» уважает вклад Силвы в успехи команды в последние годы. Именно поэтому 38-летнему защитнику будет позволено уйти, если у самого игрока возникнет такое желание.

Напомним, в составе «Челси» Силва успел выиграть все возможные трофеи на международной арене.