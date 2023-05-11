Стало известно, сколько Маунт хочет получать по новому контракту с «Челси»

«Челси» продолжает вести переговоры о продлении трудового договора с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

Как сообщает Evening Standard, 24-летний хавбек запросил у лондонского клуба такой же оклад, как у других опытных игроков команды. К примеру, по новому контракту защитник Рис Джеймс получает 15,2 миллиона евро в год.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство «Челси» намерено приложить максимум усилий для сохранения футболиста в команде. Отмечалось, что и сам Маунт хочет остаться в стане «синих», ведь потенциальный главный тренер команды Маурисио Почеттино видит в нем ключевого футболиста нового коллектива.

В текущем сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть ассистов. Контракт хавбека с «Челси» истекает летом 2024 года.

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