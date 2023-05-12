Райс хочет остаться в Лондоне в случае ухода из «Вест Хэма»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс хотел бы остаться в Лондоне, если покинет свою команду этим летом. По информации от журналиста Бена Джейкобса, англичанин не будет рассматривать варианты для продолжения карьеры за пределами столицы Великобритании.

В Лондоне футболиста ждут такие команды, как «Арсенал» и «Челси», за который Деклан выступал на уровне академии. Райс открыт к переходу в один из этих клубов, а ситуацию упрощает истекающий через год контракт с «Вест Хэмом». Правда, «молотобойцы» всё равно собираются требовать за своего лидера свыше 100 миллионов евро.

Напомним, 24-летний Райс получил капитанскую повязку в «Вест Хэме» после ухода Марка Ноубла в конце прошлого сезона.