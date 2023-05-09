Фердинанд: «Видно, что Галлахер сражается за своё место в «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что полузащитник «Челси» Конор Галлахер заслуживает остаться в клубе на следующий сезон. Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Челси» может расстаться со своим воспитанником ближайшим летом. В услугах англичанина заинтересован «Ньюкасл».

«Видно, что Галлахер сражается за своё место в «Челси» и хочет остаться в клубе. Футболистов с таким уровнем желания сейчас мало в клубе. Конору всё ещё предстоит многому научиться, даже с приходом нового тренера. Тем не менее, я уверен, что Галлахер с радостью остался бы в клубе», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Филлипс.