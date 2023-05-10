«Челси» и «Арсенал» хотят купить Лавиу уже этим летом

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа находится на радаре двух лондонских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в трансфере бельгийца заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

Оба клуба хотят заполучить футболиста этим летом, ведь через год у «Манчестер Сити» появится право первоочередного выкупа. Напомним, до старта нынешнего сезона бельгиец как раз выступал за «горожан».

Прошлым летом «Саутгемптон» отказался продавать Лавиу в «Челси» за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ромео забил всего один гол в Английской премьер-лиге. Этот гол был забит как раз в ворота «Челси».