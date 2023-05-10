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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Арсенал» хотят купить Лавиу уже этим летом

10 Мая 2023 • 13:03 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
13.05 17:00

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа находится на радаре двух лондонских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в трансфере бельгийца заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

Оба клуба хотят заполучить футболиста этим летом, ведь через год у «Манчестер Сити» появится право первоочередного выкупа. Напомним, до старта нынешнего сезона бельгиец как раз выступал за «горожан».

Прошлым летом «Саутгемптон» отказался продавать Лавиу в «Челси» за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Ромео забил всего один гол в Английской премьер-лиге. Этот гол был забит как раз в ворота «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Арсенал Лондон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ БРАЙТОН
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