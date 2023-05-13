Лэмпард: «Думаю, Мадуэке добьётся успеха в «Челси»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил потенциал вингера команды Нони Мадуэке, который перебрался на «Стэмфорд Бридж» в январе из ПСВ Эйндховен за 35 миллионов евро.

«У Нони отличный характер как на поле, так и за его пределами. Думаю, Мадуэке действительно добьётся успеха в «Челси». У него есть всё необходимое для этого», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Мадуэке недавно отметился дебютным голом за «Челси», забив мяч престижа в выездном дерби с «Арсеналом», где «пенсионеры» уступили 1:3. В последних двух матчах «Челси» Нони выходил в стартовом составе. Напомним, игрок ранее числился в академии «Тоттенхэма».