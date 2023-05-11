Почеттино сообщил «Челси» о трансферных планах

Потенциально будущий наставник «Челси» Маурисио Почеттино сообщил руководству лондонского клуба о том, какие позиции он хочет усилить. Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «синих» является Фрэнк Лэмпард.

Daily Mail утверждает, что в случае своего прихода в «Челси» 51-летний специалист хотел бы подписать нового голкипера, центрального полузащитника и нападающего. Источник сообщает, что аргентинца не устраивают нынешние вратари команды Кепа Аррисабалага и Эдуара Менди.

В центре поля Почеттино хочет видеть новых футболистов по той причине, что не знает о будущих планах Ковачича, Канте, Галлахера и Маунта, а что касается позиции форварда, то тренера не устраивает игра Пьера-Эмерика Обамеянга, Ромелу Лукаку и Кая Хаверца.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 42 очка за 34 матча.