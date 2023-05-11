Канте верит в проект «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте высказался о провальном сезоне команды. На текущий момент лондонцы занимают лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«У этого клуба захватывающий проект. К сожалению, в этом сезоне «Челси» не соответствует своим стандартам. Но все в клубе хотят пройти этот путь – до успеха и завоевания титулов. Надеюсь, что этот клуб снова будет двигаться в этом направлении», - сказал Канте Sky Sports.

Н’Голо Канте играет за «Челси» с лета 2016 года после трансфера из «Лестера». Действующий контракт 32-летнего француза истекает через восемь недель.