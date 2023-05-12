Лэмпард: «У меня нет понимания по будущему Канте»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о будущем Н'Голо Канте в клубе. Ранее сам хавбек признался, что хочет остаться в лондонской команде.

«У меня нет понимания ситуации по Канте. Каждая игру, которую он провел с нами, соответствовала его уровню. В прошедших матчах он был очень важной частью команды», — сказал тренер «синих» на пресс-конференции.

В текущем сезоне 32-летний Канте принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт игрока с «Челси» истекает в конце июня этого года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 20 миллионов евро.

Канте хочет остаться в «Челси»