Лэмпард – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы играли слишком медленно»

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о матче против «Ноттингем Форест», который завершился ничьей (2:2).

Гости «Стэмфорд Бридж» с минимальным счётом взяли верх в первом тайме. После перерыва «синим» удалось быстро выйти вперёд усилиями Рахима Стерлинга, однако удержать добытое преимущество не удалось.

«Мы доминировали во владении мячом, но в первом тайме нам не хватало динамичности. Команда действовала слишком медленно, совершала много передач, но не разбивала линии соперников.

После разговора в перерыве ситуация изменилась в лучшую сторону – мы были лучше во втором тайме. Не знаю, справедлив ли счёт, но нам нужно действовать лучше, чтобы выигрывать матчи», – цитирует пресс-служба «Челси» Лэмпарда.