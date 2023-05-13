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Лэмпард – о ничьей с «Ноттингем Форест»: «Мы играли слишком медленно»

13 Мая 2023 • 20:15 Комментировать
Челси
2:2
Ноттингем Форест
окончен

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о матче против «Ноттингем Форест», который завершился ничьей (2:2).

Гости «Стэмфорд Бридж» с минимальным счётом взяли верх в первом тайме. После перерыва «синим» удалось быстро выйти вперёд усилиями Рахима Стерлинга, однако удержать добытое преимущество не удалось.

«Мы доминировали во владении мячом, но в первом тайме нам не хватало динамичности. Команда действовала слишком медленно, совершала много передач, но не разбивала линии соперников.

После разговора в перерыве ситуация изменилась в лучшую сторону – мы были лучше во втором тайме. Не знаю, справедлив ли счёт, но нам нужно действовать лучше, чтобы выигрывать матчи», – цитирует пресс-служба «Челси» Лэмпарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Ноттингем Форест
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