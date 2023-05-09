«Атлетико» может вновь отдать Фелиша в аренду

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш может продлить своё пребывание на «Стэмфорд Бридж» ещё на один сезон. По информации от журналиста Низара Кинселлы, мадридский «Атлетико» готов вновь отдать португальца в аренду, но потребует за сделку 20 миллионов евро.

«Атлетико» не против продать футболиста на постоянной основе, но «Челси» пока не горит желанием платить 95 миллионов евро. Возможно, «синие» возьмут Жоау в очередную аренду с обязательством выкупа.

Фелиш пока отметился тремя голами за «Челси» в чемпионате Англии. Напомним, в своём дебютном поединке за «синих» в январе португалец получил красную карточку.