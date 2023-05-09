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«Атлетико» может вновь отдать Фелиша в аренду

09 Мая 2023 • 14:15 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
13.05 17:00

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш может продлить своё пребывание на «Стэмфорд Бридж» ещё на один сезон. По информации от журналиста Низара Кинселлы, мадридский «Атлетико» готов вновь отдать португальца в аренду, но потребует за сделку 20 миллионов евро.

«Атлетико» не против продать футболиста на постоянной основе, но «Челси» пока не горит желанием платить 95 миллионов евро. Возможно, «синие» возьмут Жоау в очередную аренду с обязательством выкупа.

Фелиш пока отметился тремя голами за «Челси» в чемпионате Англии. Напомним, в своём дебютном поединке за «синих» в январе португалец получил красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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