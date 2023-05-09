«Челси» не намерен выкупать Фелиша

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш, скорее всего, покинет команду в конце нынешнего сезона. По информации от AS, лондонский клуб не намерен выкупать португальца из аренды в мадридском «Атлетико».

Фелиш счастлив на «Стэмфорд Бридж» и надеется остаться в команде на следующий сезон. Португалец считает, что приход нового тренера может помочь ему раскрыться на туманном альбионе. Тем не менее, источник пока расценивает выкуп Жоау маловероятным. «Атлетико» уже не надеется получить за Фелиша выгодное предложение, ведь руководство понимает, что 3 гола в 13 матчах АПЛ – не очень убедительный показатель.

Напомним, за аренду Фелиша «Челси» в январе заплатил 11 миллионов евро.