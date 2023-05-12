«Челси» больше предпочитает продать Обамеянга и Лукаку, а не Брою

Лондонский «Челси» не намерен расставаться со своим воспитанником Армандо Броей. По информации от инсайдера Низара Кинселлы, «синие» больше предпочитают расстаться с двумя другими нападающими – Пьером-Эмериком Обамеянгом и Ромелу Лукаку.

Габонец летом хочет вернуться в каталонскую «Барселону», откуда и пришёл в конце августа 2022 года за 12 миллионов евро. Что касается Лукаку, бельгиец проводит нынешний сезон на правах аренды за миланский «Интер» и не особо горит желанием возвращаться в «Челси». Правда, «нерадзурри» пока не готовы выкупить игрока или хотя бы продлить его аренду.