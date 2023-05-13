«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест»

В 36-м туре Премьер-лиги «Челси» принимал аутсайдеров из «Ноттингем Форест». Невероятный перевес в контроле мяча не гарантировал «синим» ничего. Уже на 13-й минуте голкипер хозяев ошибся на выходе, и Тайво Авонийи от линии вратарской головой поразил пустые ворота. После перерыва сработал рейд защитника «Челси», Трево Чалоба сделал всё для Рахима Стерлинга, отдав передачу в пределах штрафной, и форвард в касание не промахнулся. А вскоре он оформил дубль, уже сам ворвался в штрафную, на замахе обманул противника и метко пробил - 2:1. На дубль Стерлинга аналогично ответил Авонийи, удар головой в падении у дальней штанги стал результативным - 2:2.

«Челси» делит 11-е место, противник - в трех очках над зоной вылета.