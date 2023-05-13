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«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест»

13 Мая 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Челси
2:2
Ноттингем Форест
окончен

В 36-м туре Премьер-лиги «Челси» принимал аутсайдеров из «Ноттингем Форест». Невероятный перевес в контроле мяча не гарантировал «синим» ничего. Уже на 13-й минуте голкипер хозяев ошибся на выходе, и Тайво Авонийи от линии вратарской головой поразил пустые ворота. После перерыва сработал рейд защитника «Челси», Трево Чалоба сделал всё для Рахима Стерлинга, отдав передачу в пределах штрафной, и форвард в касание не промахнулся. А вскоре он оформил дубль, уже сам ворвался в штрафную, на замахе обманул противника и метко пробил - 2:1. На дубль Стерлинга аналогично ответил Авонийи, удар головой в падении у дальней штанги стал результативным - 2:2.

«Челси» делит 11-е место, противник - в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Челси2:2Ноттингем Форест
  13'Авонийи Тайво (0:1)
(1:1) Стерлинг Рахим51'  
(2:1) Стерлинг Рахим58'  
  62'Авонийи Тайво (2:2)
Менди ЭдуарЧалоба ТревоСилва Тьяго  73'Бадьяшиль БенуаХолл ЛьюисГаллахер Конор  79'Фернандес ЭнцоКовачич Матео 45' (Лофтус-Чик Рубен ( 45') Мадуэке Нони 73' (Зиеш Хаким ( 73') Фелиш Жоау  69' 73' (Хаверц Кай ( 73') Стерлинг Рахим
Запасные: Пулишич КристианФофана УэслиМудрик МихаилАспиликуэта СесарАррисабалага КепаФофана Датро
Навас КейлорУорролл ДжоФелипе Аугусто IVНьякат МуссаОрье СержЛоди Ренан  83'Гиббс-Уайт МорганЙейтс Райан 85' (Куяте Шейху ( 85') Мангаля ОрельДанило Ларанжера 90' (Тоффоло Харри ( 90') Авонийи Тайво 81' (Джонсон Бреннан ( 81')
Запасные: Сарридж СэмФройлер РемоАйю АндреБоли ВийиХеннесси УэйнЛингард Джесси
13 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест
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Комментарии (1)
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Promt Roman
13 Мая 2023 в 19:38
А потом два манчестерских клуба и мотивированный Касл.
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