«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест»

В 36-м туре Премьер-лиги «Челси» принимал аутсайдеров из «Ноттингем Форест». Невероятный перевес в контроле мяча не гарантировал «синим» ничего. Уже на 13-й минуте голкипер хозяев ошибся на выходе, и Тайво Авонийи от линии вратарской головой поразил пустые ворота. После перерыва сработал рейд защитника «Челси», Трево Чалоба сделал всё для Рахима Стерлинга, отдав передачу в пределах штрафной, и форвард в касание не промахнулся. А вскоре он оформил дубль, уже сам ворвался в штрафную, на замахе обманул противника и метко пробил - 2:1. На дубль Стерлинга аналогично ответил Авонийи, удар головой в падении у дальней штанги стал результативным - 2:2.
«Челси» делит 11-е место, противник - в трех очках над зоной вылета.
Протокол игры
|13'Авонийи Тайво (0:1)
|(1:1) Стерлинг Рахим51'
|(2:1) Стерлинг Рахим58'
|62'Авонийи Тайво (2:2)
Менди Эдуар•Чалоба Трево•Силва Тьяго• 73'Бадьяшиль Бенуа•Холл Льюис•Галлахер Конор• 79'Фернандес Энцо•Ковачич Матео45' (Лофтус-Чик Рубен (45') •Мадуэке Нони73' (Зиеш Хаким (73') •Фелиш Жоау 69'73' (Хаверц Кай (73') •Стерлинг Рахим
Навас Кейлор•Уорролл Джо•Фелипе Аугусто IV•Ньякат Мусса•Орье Серж•Лоди Ренан• 83'Гиббс-Уайт Морган•Йейтс Райан85' (Куяте Шейху (85') •Мангаля Орель•Данило Ларанжера90' (Тоффоло Харри (90') •Авонийи Тайво81' (Джонсон Бреннан (81')
13 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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