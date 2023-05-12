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Менди покинет «Челси» летом, если поступит выгодное предложение

12 Мая 2023 • 10:45 Комментировать
Челси
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Ноттингем Форест
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13.05 17:00

Голкипер «Челси» Эдуар Менди вполне может покинуть лондонскую команду ближайшим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сенегальцу будет позволено уйти, если клуб получит выгодное предложение, которое также придётся по душе самому футболисту.

Недавно Менди сменил агента и назначил Фали Рамадани, который также защищает интересы его соотечественника Калиду Кулибали. Эдуар недоволен своим положением в «Челси». Это касается как финансовой составляющей его контракта, так и отсутствия игровой практики.

Напомним, Менди в своём первом сезоне выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, став лучшим голкипером турнира по количеству сухих матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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