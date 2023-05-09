Виллиан: «Челси» был первым клубом, который интересовался мной, когда я играл в «Шахтёре»

Бывший полузащитник «Челси» Виллиан вспомнил, как в 2013 году переходил в стан «пенсионеров» из махачкалинского «Анжи». Бразилец признался, что к тому моменту мечтал выступать за «Челси».

«Челси» был первым клубом, который интересовался мной, когда я играл в «Шахтёре». С тех пор я много наблюдал за этой командой и мечтал однажды в неё перейти. В 2013 году я был близок к переходу в «Тоттенхэм», но когда ехал на тренировочную базу «шпор», в моём сердце всё ещё было желание играть за «Челси».

В настоящее время Вилилан выступает за «Фулхэм», в составе которого в нынешнем сезоне отметился пятью голами и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге.