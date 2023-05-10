Президент Габона попросил Обамеянга вернуться в сборную

Президент Габона Али Бонго Ондимба провёл встречу с одним из лучших футболистов в истории своей страны – форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом, который на данный момент в свои 33 года является форвардом кризисного «Челси».

Как информирует Daily Mail, габонский национальный лидер заставил нападающего всерьёз задуматься о возобновлении карьеры в национальной команде.

Обамеянг не выступает за сборную с прошлого года, он является самым лучшим бомбардиром в истории этой маленькой африканской страны с 30 голами.

Ранее сообщалось, что Обамеянг выбрал себе новую команду и уже скоро вновь сменит Лондон на Барселону.