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Президент Габона попросил Обамеянга вернуться в сборную

10 Мая 2023 • 01:05 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
13.05 17:00

Президент Габона Али Бонго Ондимба провёл встречу с одним из лучших футболистов в истории своей страны – форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом, который на данный момент в свои 33 года является форвардом кризисного «Челси».

Как информирует Daily Mail, габонский национальный лидер заставил нападающего всерьёз задуматься о возобновлении карьеры в национальной команде.

Обамеянг не выступает за сборную с прошлого года, он является самым лучшим бомбардиром в истории этой маленькой африканской страны с 30 голами.

Ранее сообщалось, что Обамеянг выбрал себе новую команду и уже скоро вновь сменит Лондон на Барселону.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Габона Пьер-Эмерик Обамеянг Али Бонго Ондимба
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