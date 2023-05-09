«Вест Хэм» будет требовать за Райса 135 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» повесил огромный ценник на своего капитана Деклана Райса, у которого летом будет оставаться год по контракту с клубом. По информации от Sky Sports, молотобойцы намерены продать полузащитника за 135 миллионов евро.

Заинтересованными в Райсе клубами в данный момент являются два других лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси», но внушительный ценник может привести к тому, что эти команды откажутся от трансфера. Фаворитом на сделку сейчас считается «Арсенал».

Райс является воспитанником академии «Челси». Деклан был основным полузащитником сборной Англии на последних двух крупных турнирах.