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«Вест Хэм» будет требовать за Райса 135 миллионов евро

09 Мая 2023 • 09:38 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
13.05 17:00

Лондонский «Вест Хэм» повесил огромный ценник на своего капитана Деклана Райса, у которого летом будет оставаться год по контракту с клубом. По информации от Sky Sports, молотобойцы намерены продать полузащитника за 135 миллионов евро.

Заинтересованными в Райсе клубами в данный момент являются два других лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси», но внушительный ценник может привести к тому, что эти команды откажутся от трансфера. Фаворитом на сделку сейчас считается «Арсенал».

Райс является воспитанником академии «Челси». Деклан был основным полузащитником сборной Англии на последних двух крупных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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