«Челси» долго не выпускал Обамеянга в том числе из-за финансовых соображений

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг получал мало игровой практики во второй половине сезона не только по спортивным причинам. Габонец получил бы солидный денежный бонус при участии в определённом количестве матчей. Именно поэтому форварду срезали игровое время. Об этом сообщает издание The Athletic.

Обамеянг перешёл в «Челси» прошлым летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро. Габонец неплохо начал карьеру на «Стэмфорд Бридж», забив в октябре три гола за свою команду. Тем не менее, затем игрока исключили из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас Пьер-Эмерик хочет вернуться в «Барселону», но для этого игроку нужно договориться о расторжении контракта с «Челси».