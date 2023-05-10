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«Челси» долго не выпускал Обамеянга в том числе из-за финансовых соображений

10 Мая 2023 • 14:51 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
13.05 17:00

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг получал мало игровой практики во второй половине сезона не только по спортивным причинам. Габонец получил бы солидный денежный бонус при участии в определённом количестве матчей. Именно поэтому форварду срезали игровое время. Об этом сообщает издание The Athletic.

Обамеянг перешёл в «Челси» прошлым летом из «Барселоны» за 12 миллионов евро. Габонец неплохо начал карьеру на «Стэмфорд Бридж», забив в октябре три гола за свою команду. Тем не менее, затем игрока исключили из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас Пьер-Эмерик хочет вернуться в «Барселону», но для этого игроку нужно договориться о расторжении контракта с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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