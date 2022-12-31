Ван Дейк рассказал, чего ждёт от Гакпо в «Ливерпуле»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал приход в клуб своего товарища по сборной Нидерландов Коди Гакпо.

23-летний футболист, способный сыграть на множестве атакующих позиций, был куплен у эйндховенского ПСВ за 42 млн евро.

«Коди – отличный игрок и классный парень, – делится ван Дейк мнением о подписании Гакпо. – Мы должны дать ему время на адаптацию, и я уверен, что настоящие болельщики дадут ему время и будут оказывать поддержку. Гакпо должен бороться и наслаждаться моментом, выступая за «Ливерпуль».

В своё время, подписывая контракт с клубом, я нисколько не сомневался в этом решении, меня не пришлось убеждать. Очень рад, что Коди пошёл тем же путём, приятно видеть его здесь», – цитирует Sky ван Дейка.