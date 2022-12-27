Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гакпо сравнялся с Салахом в списке самых дорогих трансферов «Ливерпуля»

27 Декабря 2022 • 21:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1 1.33 X 5.60 2 8.50
30.12 23:00

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо попал в десятку самых дорогих приобретений «Ливерпуля» на трансферном рынке.

Недавно стало известно, что 23-летний футболист ПСВ с января будет защищать цвета «Ливерпуля». Стоимость сделки составила 42 млн евро без учёта бонусов. За ту же сумму, согласно данным Transfermarkt, в 2017 году был куплен Мохамед Салах. Египетский и нидерландский нападающие замыкают десятку самых дорогих приобретений «красных» в истории.

Первую строчку сохраняет за собой защитник Виргил ван Дейк, купленный за 84,7 млн, второй – форвард Дарвин Нуньес (80 млн), а третья позиция остаётся за голкипером Алиссоном (62,5 млн).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСВ Мохамед Салах Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
64 мин
Челси Челси
Борнмут Борнмут
2
0
1.29 6.00 10.00
Видео
27.12.22 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.35 5.40 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Декабря
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может арендовать Депая
21:20 · Англия. Премьер-лига
​«Лидс» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 декабря 2022
21:02 · Англия. Премьер-лига
Гакпо сравнялся с Салахом в списке самых дорогих трансферов «Ливерпуля»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Эрик Гарсия: «Всегда считал Бернарду Силву лучшим игроком «Манчестер Сити»
20:39 · Англия. Премьер-лига
​Салах настиг Оуэна по количеству гостевых голов в АПЛ
20:24 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Хулиан Альварес будет чувствовать себя ещё увереннее в статусе чемпиона мира»
20:21 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему ПСВ предпочёл отпустить Гакпо в «Ливерпуль», а не в «МЮ» слухи
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» планирует арендовать, а не покупать форварда
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Наибольшее преимущество АПЛ - в её ритме»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» озвучил состав на матч с «Борнмутом»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Зинченко признался, что считает Гвардиолу гениальным
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Себальос поддержал Эльнени на фоне насмешек
19:05 · Англия. Премьер-лига
​Эльнени высмеяли в соцсетях 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» ведёт переговоры с Тилемансом слухи
Все новости
Рекомендуем