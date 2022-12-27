Гакпо сравнялся с Салахом в списке самых дорогих трансферов «Ливерпуля»

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо попал в десятку самых дорогих приобретений «Ливерпуля» на трансферном рынке.

Недавно стало известно, что 23-летний футболист ПСВ с января будет защищать цвета «Ливерпуля». Стоимость сделки составила 42 млн евро без учёта бонусов. За ту же сумму, согласно данным Transfermarkt, в 2017 году был куплен Мохамед Салах. Египетский и нидерландский нападающие замыкают десятку самых дорогих приобретений «красных» в истории.

Первую строчку сохраняет за собой защитник Виргил ван Дейк, купленный за 84,7 млн, второй – форвард Дарвин Нуньес (80 млн), а третья позиция остаётся за голкипером Алиссоном (62,5 млн).