Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо официально перешёл из ПСВ в «Ливерпуль». Информацию о готовой сделке даёт пресс-служба клуба из Эйндховена.

23-летний нападающий немедленно отправится в Англию, где пройдет необходимые формальности для завершения трансфера. Оба клуба не делают никаких заявлений о стоимости трансфера. «Но это рекордный трансфер для ПСВ», — сказал генеральный менеджер ПСВ Марсель Брандс.

Ранее сообщалось, что Гакпо интересуется «Манчестер Юнайтед», но «манкунианцы», похоже, проиграли борьбу за нидерландского таланта своему историческому сопернику.

Просто ещё раз напомним статистику Гакпо в этом сезоне за ПСВ: 13 голов и 17 голевых передач во всех турнирах. И добавим три гола на мундиале в Катаре в качестве вишенки на торте.