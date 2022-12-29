Ван Дейк сыграл ключевую роль в трансфере Гакпо в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк помог своему клубу с приобретением нападающего Коди Гакпо.

23-летний футболист присоединится к команде Юргена Клоппа в начале января. По информации The Athletic, ван Дейк активно убеждал своего товарища по сборной Нидерландов перебраться именно в «Ливерпуль», рассказывая о преимуществах игры за «красных», атмосфере в раздевалке и плюсах работы под руководством Клоппа. Гакпо прислушался к рекомендациям 31-летнего капитана своей национальной команды.

Трансфер Коди Гакпо обошёлся «Ливерпулю» в 42 млн евро. В составе ПСВ игрок провёл 159 матчей, отметившись 55 голами и 50 ассистами.