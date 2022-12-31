Защитник «Лестера» дважды за семь минут поразил собственные ворота в матче с «Ливерпулем»

Центральный защитник «Лестера» Ваут Фас отметился двумя автоголами в первом тайме матча с «Ливерпулем».

«Лисы» вышли вперёд на четвёртой минуте встречи на «Энфилде», но первый тайм остался за хозяевами поля – 2:1. Примечательно, что ни один из трёх голов в матче не был забит игроками «Ливерпуля», поскольку на 38-й и 45-й минутах поединка мяч в свои ворота отправил Ваут Фас.

24-летний бельгийский защитник перебрался в «Лестер» в начале нынешнего сезона из французского «Реймса» за 17 млн евро. Сегодняшняя игра стала для него 11-й в Премьер-лиге. В составе сборной Бельгии Фас сыграл только однажды – в летнем матче Лиги наций против Польши.