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Гакпо: «Ван Дейк очень хотел, чтобы я присоединился к «Ливерпулю»

29 Декабря 2022 • 12:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
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30.12 23:00

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о беседе с партнёром по сборной Нидерландов Виргилом ван Дейком перед переходом в команду Юргена Клоппа. Напомним, вчера уже экс-форвард ПСВ подписал с мерсисайдцами контракт до 2028 года.

«Виргил звонил мне пару дней назад, когда шли переговоры. Он сказал мне, что «Ливерпуль» – очень большой клуб. Важную роль также сыграла моя семья, потому что я человек семейный. Ван Дейк говорил мне только хорошие вещи о «Ливерпуле». Он очень хотел, чтобы я присоединился к команде», – сказал Гакпо на своём первом интервью в качестве новичка «скаузеров».

В нынешнем сезоне Гакпо отметился 9 голами и 12 ассистами в Эредивизие.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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