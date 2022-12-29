Гакпо: «Ван Дейк очень хотел, чтобы я присоединился к «Ливерпулю»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о беседе с партнёром по сборной Нидерландов Виргилом ван Дейком перед переходом в команду Юргена Клоппа. Напомним, вчера уже экс-форвард ПСВ подписал с мерсисайдцами контракт до 2028 года.

«Виргил звонил мне пару дней назад, когда шли переговоры. Он сказал мне, что «Ливерпуль» – очень большой клуб. Важную роль также сыграла моя семья, потому что я человек семейный. Ван Дейк говорил мне только хорошие вещи о «Ливерпуле». Он очень хотел, чтобы я присоединился к команде», – сказал Гакпо на своём первом интервью в качестве новичка «скаузеров».

В нынешнем сезоне Гакпо отметился 9 голами и 12 ассистами в Эредивизие.