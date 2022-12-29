Клопп снова встал на защиту Нуньеса от критиков

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп снова встал на защиту форварда своей команды Дарвина Нуньеса, которого в этом сезоне часто критикуют за плохую реализацию.

«Дарвин обладает исключительным талантом, действительно исключительным. Пусть он не забивает иногда голы, да. Но на всё нужно время», - цитирует Клоппа Record.

Как добавил тренер, если Нуньес продолжит тренироваться с правильным настроем, то судьба обязательно наградит его новыми голами.

В текущем сезоне у дорогого приобретения «красных» девять голов во всех турнирах и четыре ассиста.

А на чемпионате мира в Катаре Нуньес вылетел со сборной Уругвая на стадии группового этапа, форвард не забил на мундиале ни разу.