Гакпо подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2028 года

Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2028 года. Журналист Фабрицио Романо подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.

Как и отмечалось ранее, сумма сделки должна составить 50 миллионов евро. Перед тем, как принять предложение о переходе в «Ливерпуль», Гакпо пообщался со своим партнёром по сборной Нидерландов Виргилом ван Дейком.

«Ливерпуль» решился на трансфер Гакпо, так как сильно нуждался в новом атакующем футболисте. В данный момент клуб не может рассчитывать на своего основного вингера Луиса Диаса, который пробудет вне игры до марта.