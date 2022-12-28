В «Ливерпуле» не исключают, что помимо Гакпо в январе будет ещё один трансфер

Руководство «Ливерпуля» вполне допускает прибытие в команду другого новичка помимо Коди Гакпо, который обошёлся мерсисайдцам в 50 миллионов евро. По информации от журналиста Дэвида Линча, коллектив Юргена Клоппа этой зимой может пополнить ещё один футболист, но это точно не будет Энцо Фернандес из лиссабонской «Бенфики».

Аргентинец стоит 120 миллионов евро – именно эта сумма прописана в его контракте с португальским клубом. В силу того, что у «Ливерпуля» этой зимой нет больших финансовых возможностей, руководство не будет выкладывать такую астрономическую сумму за Фернандеса. Зато вместо Энцо в команду может прийти другой полузащитник.