Клопп: «Конечно, я хочу, чтобы Фирмино остался»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал скрывать, что хочет оставить в команде нападающего Роберто Фирмино, у которого летом заканчивается контракт. Напомним, в данный момент 31-летний бразилец отсутствует в строю из-за травмы.

«Конечно, я хочу, чтобы Фирмино остался. Мы уже провели переговоры по этому поводу», – заявил Клопп на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Фирмино настрелял 7 голов и 3 ассиста в чемпионате Англии. Ранее в его услугах проявлял интерес туринский «Ювентус». Если летом Роберто станет свободным агентом, «старая синьора» попытается переманить его в свои ряды на бесплатной основе.