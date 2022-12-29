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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Конечно, я хочу, чтобы Фирмино остался»

29 Декабря 2022 • 16:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
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30.12 23:00

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал скрывать, что хочет оставить в команде нападающего Роберто Фирмино, у которого летом заканчивается контракт. Напомним, в данный момент 31-летний бразилец отсутствует в строю из-за травмы.

«Конечно, я хочу, чтобы Фирмино остался. Мы уже провели переговоры по этому поводу», – заявил Клопп на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Фирмино настрелял 7 голов и 3 ассиста в чемпионате Англии. Ранее в его услугах проявлял интерес туринский «Ювентус». Если летом Роберто станет свободным агентом, «старая синьора» попытается переманить его в свои ряды на бесплатной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
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