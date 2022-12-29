Гакпо прокомментировал переход в «Ливерпуль»

Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал свой переход в «Ливерпуль». Сегодня о трансфере официально объявили в мерсисайдском клубе.

«Этот клуб идеально подходит мне, чтобы я мог развиваться здесь дальше. Тут собраны прекрасные игроки, у которых я могу многому научиться. С нетерпением жду, когда начнутся тренировки и я смогу выйти на поле», - цитирует Гакпо пресс-служба «Ливерпуля».

23-летний Коди Гакпо – один из самых ярких игроков в Европе в текущем сезоне. Гакпо является уроженцем города Эйндховен, в котором базируется его первый и единственный до «Ливерпуля» клуб в карьере – ПСВ.