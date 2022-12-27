Макманаман: «Ливерпуль» не покупает готовых звёзд – он их выращивает»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о перспективах Дарвина Нуньеса.

Летом 23-летний уругваец был подписан из «Бенфики» за 80 млн евро, став одним из самых дорогих приобретений в истории «Ливерпуля», однако своей игрой форвард пока не убедил общественность.

«Ливерпуль» не покупает готовых звёзд футбола – он их выращивает, – защищает Нуньеса известный экс-игрок Макманаман. – Сейчас Дарвин кажется болельщикам слишком «сырым», но у него долгосрочный контракт. Он пройдёт через неудачи и критику, но в итоге достигнет высот, находясь в таком клубе с такими выдающимися товарищами по команде. У него всё впереди», – цитирует Liverpool Echo Макманамана.