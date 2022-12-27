«Ливерпуль» включился в гонку за Гакпо

«Ливерпуль» включился в гонку за подписание талантливого игрока ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо, пишет The Athletic. Ранее основным претендентом на игрока считался «Манчестер Юнайтед».

Мерсисайдский клуб намерен завершить сделку по игроку до Нового года. А первоначальный взнос за трансфер, по данным источника, составит 37 млн фунтов стерлингов.

23-летний Коди Гакпо – один из самых ценных активов в европейском футболе прямо сейчас. На чемпионате мира в Катаре он забил три гола в пяти матчах за сборную Нидерландов. А в клубных турнирах Гакпо показывает просто сумасшедшую статистику – 13 голов и 17 ассистов во всех соревнованиях.

Напомним, на прошлой неделе «МЮ» начал переговоры с ПСВ по игроку, да и сам Гакпо, по недавней информации, хочет стать игроком «манкунианцев».