Невилл: «Алиссон – лучший вратарь в мире»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера лучшим в мире.

Команда Юргена Клоппа проводит не самый удачный сезон и далека от лучших показателей в обороне, при этом 30-летний бразилец, как утверждает Невилл, остаётся лучшим в мире на своей позиции: «Алиссон – лучший вратарь в мире. Он вызывает наибольшее доверие среди всех киперов, когда речь идёт об игре при выходах один на один», – заявил телеэксперт, выступая на Sky Sports.

В эти минуты «Ливерпуль» принимает на своём поле «Лестер» в поединке Премьер-лиги. В предыдущих 15 матчах чемпионата Алиссон пропустил 18 голов.