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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Алиссон – лучший вратарь в мире»

30 Декабря 2022 • 23:10 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Лестер
1 1.25 X 6.60 2 12.50
2-й тайм

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера лучшим в мире.

Команда Юргена Клоппа проводит не самый удачный сезон и далека от лучших показателей в обороне, при этом 30-летний бразилец, как утверждает Невилл, остаётся лучшим в мире на своей позиции: «Алиссон – лучший вратарь в мире. Он вызывает наибольшее доверие среди всех киперов, когда речь идёт об игре при выходах один на один», – заявил телеэксперт, выступая на Sky Sports.

В эти минуты «Ливерпуль» принимает на своём поле «Лестер» в поединке Премьер-лиги. В предыдущих 15 матчах чемпионата Алиссон пропустил 18 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Невилл Алиссон Бекер
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
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