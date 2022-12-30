Роджерс высказался о матче против «Ливерпуля»

В рамках 18-го тура Английской премьер-лиги «Лестер» на выезде сыграет против «Ливерпуля». Главный тренер гостей Брендан Роджерс пообщался с журналистами в преддверии матча.

«Играть на «Энфилде» непросто, нужно суметь продержаться первые 20 минут, этот отрезок очень важен. Предстоящий матч - большой вызов для нашей команды. Нужно верить в свои силы. Мы сыграем на прекрасном стадионе, где сможем проявить свой дух», - передает слова специалиста Sky Sports.

Матч «Ливерпуля» против «Лестера» пройдет сегодня, 30 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.