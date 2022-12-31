Трент – о борьбе за чемпионство: «Ливерпулю» потребуется чудо»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о шансах команды побороться за чемпионский титул.

После победы над «Лестером» (2:1) «Ливерпуль» остался на шестой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Отставание от «Арсенала» – 12 очков, от «Манчестер Сити» – семь, при этом у «канониров» и «горожан» по одному матчу в запасе.

«Мы стараемся быть реалистами, но нашей целью всегда остаётся победа в чемпионате или хотя бы участие в чемпионской гонке – как в прошлом сезоне, когда мы оказывали давление на «Манчестер Сити» до самого конца.

Прямо сейчас наше отставание от «Арсенала» очень велико, так что нам остаётся лишь надеяться на чудо», – заявил в интервью Sky Александер-Арнольд.