Игроки «Ливерпуля» не забили «Лестеру» в результативном матче, но победили

В пятницу «Ливерпуль» принимал «Лестер» и добыл три очка, но победа не получилась лёгкой, несмотря на перевес «красных». Уже на четвертой минуте они пропустили прорыв с центра поля Кирнана Дьюсбери-Холла, который реализовал выход один на один с голкипером. Соперник отыгрался в середине тайма, Мохамед Салах забил после перехвата мяча, но все же вне игры. В конце тайма Ваут Фас крайне неудачно выносил мяч, и тот после срезки красиво влетел в сетку. Он же снова забил в свои ворота после того, как Алекс Окслейд-Чемберлен попал в штангу. После перерыва было намного веселее, «Ливерпуль» создал уйму моментов, но счет так и остался - 2:1.

Команда Юргена Клоппа остается на шестом месте, «Лестер» - 13-й.