Игроки «Ливерпуля» не забили «Лестеру» в результативном матче, но победили

В пятницу «Ливерпуль» принимал «Лестер» и добыл три очка, но победа не получилась лёгкой, несмотря на перевес «красных». Уже на четвертой минуте они пропустили прорыв с центра поля Кирнана Дьюсбери-Холла, который реализовал выход один на один с голкипером. Соперник отыгрался в середине тайма, Мохамед Салах забил после перехвата мяча, но все же вне игры. В конце тайма Ваут Фас крайне неудачно выносил мяч, и тот после срезки красиво влетел в сетку. Он же снова забил в свои ворота после того, как Алекс Окслейд-Чемберлен попал в штангу. После перерыва было намного веселее, «Ливерпуль» создал уйму моментов, но счет так и остался - 2:1.
Команда Юргена Клоппа остается на шестом месте, «Лестер» - 13-й.
Протокол игры
|4'Дьюсбери-Холл Кирнан (0:1)
|(1:1) Фас Ваут38'
|(2:1) Фас Ваут45'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент86' (Байчетич Стефан (86') •Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю62' (Цимикас Костас (62') •Эллиотт Харви86' (Гомес Джо (86') •Хендерсон Джордан•Алькантара Тьяго•Салах Мохамед•Нуньес Дарвин•Окслейд-Чемберлен Алекс62' (Кейта Наби (62')
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Томас Люк•Ндиди Уилфред59' (Тилеманс Юри (59') •Сумаре Бубакари• 67'Перес Айосе71' (Ихеаначо Келечи (71') •Дьюсбери-Холл Кирнан•Барнс Харви•Дака Патсон15' (Варди Джейми (15')
30 декабря. Стадион "Энфилд".
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