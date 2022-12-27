Клопп сыграл ключевую роль в трансфере Гакпо

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был главным инициатором трансфера Коди Гакпо из ПСВ Эйндховен. По информации от журналиста Фабрицио Романо, немец попросил у руководства нового вингера из-за кадровых проблем в команде. Напомним, Луис Диас должен вернуться в строй лишь в марте.

Верхушка клуба решила действовать быстро в вопросе с трансфером Гакпо. Коди был на радаре у «Манчестер Юнайтед» и считался самой приоритетной целью главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Тем не менее, в итоге сделку заключил «Ливерпуль».

Гакпо обойдётся «Ливерпулю» примерно в 50 миллионов евро. Команда Юргена Клоппа в данный момент находится на шестом месте в Английской премьер-лиге.