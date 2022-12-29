Клопп рассказал, на какой позиции планирует использовать Гакпо в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об универсальности новичка команды Коди Гакпо.

23-летний футболист сборной Нидерландов пополнит ряды «красных» в январе. Трансфер звезды ПСВ обошёлся английскому гранду в 42 млн евро.

«Если говорить о позиции, на которой предпочёл бы играть сам Коди, то, думаю, это левый фланг атаки в 4-3-3. Однако, конечно, мы можем задействовать его и на других позициях, учитывая его универсализм. Мы знали, насколько это гибкий игрок, поэтому его трансфер был для нас в приоритете», – заявил на пресс-конференции Клопп.

Выступая за ПСВ и сборную Нидерландов, Коди Гакпо появлялся на обоих флангах атаки, а также на острие и под нападающими.