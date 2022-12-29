Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал, на какой позиции планирует использовать Гакпо в «Ливерпуле»

29 Декабря 2022 • 21:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
1 1.30 X 5.80 2 9.50
30.12 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об универсальности новичка команды Коди Гакпо.

23-летний футболист сборной Нидерландов пополнит ряды «красных» в январе. Трансфер звезды ПСВ обошёлся английскому гранду в 42 млн евро.

«Если говорить о позиции, на которой предпочёл бы играть сам Коди, то, думаю, это левый фланг атаки в 4-3-3. Однако, конечно, мы можем задействовать его и на других позициях, учитывая его универсализм. Мы знали, насколько это гибкий игрок, поэтому его трансфер был для нас в приоритете», – заявил на пресс-конференции Клопп.

Выступая за ПСВ и сборную Нидерландов, Коди Гакпо появлялся на обоих флангах атаки, а также на острие и под нападающими.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Коди Гакпо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.12.22 в 22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
1.77 3.85 4.60
Видео
30.12.22 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Лестер Лестер
1.39 5.40 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Декабря
22:32 · Англия. Премьер-лига
Линекер – о Пеле: «Он и ушёл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Джака: «С «Арсеналом» происходит нечто особенное»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «Поддерживал «Арсенал», когда был ребёнком»
21:24 · Англия. Премьер-лига
Конте запросил у «Тоттенхэма» звезду «Байера»
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Лестер»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 декабря 2022
21:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, на какой позиции планирует использовать Гакпо в «Ливерпуле»
20:53 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Может, стану вратарём»
20:48 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Месси хорош, но для меня лучшим был Роналдиньо»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Мойес прокомментировал будущее Райса, на которого претендуют топ-клубы
20:34 · Англия. Премьер-лига
Конте – большой поклонник Кесси, но трансфер вряд ли состоится
20:32 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» связался с «Ромой» насчёт Дзаньоло слухи
20:23 · Англия. Премьер-лига
​Оуэн: Рэшфорд не сможет заменить Роналду
20:18 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может вернуть испанского защитника
20:16 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк сыграл ключевую роль в трансфере Гакпо в «Ливерпуль»
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил дорогостоящие цели на январское трансферное окно
Все новости
Рекомендуем