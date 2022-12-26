Салах стал вторым после Джеррарда ассистентом «Ливерпуля» в АПЛ

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил 50 ассистов за свой клуб в АПЛ и стал вторым игроком после Стивена Джеррарда, достигшим такой отметки. Всего у знаменитого капитана мерсисайдцев 92 ассиста.

Накануне «Ливерпуль» обыграл на выезде «Астон Виллу» – 1:3. Египтянин в этой игре поучаствовал в первых двух голах - отметился голом и ассистом на Виргила ван Дейка.

Добавим, всего у Салаха 125 забитых мячей за «Ливерпуль». В следующем матче в АПЛ «Ливерпуль» встретится с аутсайдером лиги в этом сезоне – «Лестером». Сейчас «красные» идут на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.