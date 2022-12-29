Английский «Ливерпуль» официально объявил о трансфере полузащитника сборной Нидерландов Коди Гакпо. Ранее это сделала только одна сторона сделки – эйндховенский ПСВ, за который до этого выступал 23-летний полузащитник.

В новой команде Гакпо возьмёт себе 18-й номер, раньше он был занят японцем Такуми Минамино.

Ранее мы сообщали, когда Гакпо может дебютировать за «мерсисайдцев» – это может случиться во второй день нового года – 2 января. В этот день «красные» отправятся в гости к «Брентфорду». Сейчас Гакпо уже в Англии, где проходит медосмотр в своём новом клубе.